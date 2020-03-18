NTV Özel Yayın: Küresel Salgın'a bu gece Prof. Dr. Osman Müftüoğlu konuk oluyor
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugün 21.00'de Seda Öğretir'in sunduğu 'Küresel Salgın' programında corona virüse dair merak edilenleri, alınması gereken önlemleri anlatacak. #osmanmüftüoğlunasorun ile corona virüse dair merak ettiklerinizi NTV'nin sosyal medya hesapları üzerinden sorabilirsiniz.
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ntv.com.tr 18.03.2020 - 18:30| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 18:44
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