Omicron varyantında ocak ayı uyarısı: Ani vaka artışı olabilir

Dünyayı alarma geçiren Covid-19’un yeni varyantı Omicron Türkiye’ye de sıçradı. İlk bilgiler, 6 vakanın hastalığı hafif semptomlarla geçirdikleri yönünde… Ancak uzmanlar, Omicron varyantının yayılma hızına dikkat çekiyor. NTV’ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, varyant hızlı yayıldığı için kısa süre içinde sağlık sisteminde yoğunluğa yol açabileceğini belirtti. (Haber:Pınar İlik Üçer)

Haberler - NTV 12.12.2021 - 15:29 | Son Güncelleme : 12.12.2021 - 16:08

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