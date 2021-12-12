Omicron varyantında ocak ayı uyarısı: Ani vaka artışı olabilir
Dünyayı alarma geçiren Covid-19’un yeni varyantı Omicron Türkiye’ye de sıçradı. İlk bilgiler, 6 vakanın hastalığı hafif semptomlarla geçirdikleri yönünde… Ancak uzmanlar, Omicron varyantının yayılma hızına dikkat çekiyor. NTV’ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, varyant hızlı yayıldığı için kısa süre içinde sağlık sisteminde yoğunluğa yol açabileceğini belirtti. (Haber:Pınar İlik Üçer)
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