Özel Röportaj | WHO Sözcüsü Margaret Ann Harris NTV'ye konuştu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün toplanıyor. Örgüt, pandemi alarmının devam edip etmeyeceğini tartışırken karar dünyada merakla bekleniyor. O toplantı öncesinde NTV'den Deniz Kilislioğlu WHO Sözcüsü Margaret Ann Harris ile konuştu...

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