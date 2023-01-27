Özel Röportaj | WHO Sözcüsü Margaret Ann Harris NTV'ye konuştu
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün toplanıyor. Örgüt, pandemi alarmının devam edip etmeyeceğini tartışırken karar dünyada merakla bekleniyor. O toplantı öncesinde NTV'den Deniz Kilislioğlu WHO Sözcüsü Margaret Ann Harris ile konuştu...
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