Prof. Dr. Alpay Azap'tan Eris varyantı açıklaması: Yeni aşıya ihtiyaç var
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Covid-19'a göre hazırlanan aşıların, Türkiye'de de görülen Eris varyantına karşı etkinliğinin çok az olduğunu belirterek, "Virüs o kadar değişti ki ilk hazırlanan aşıların şu anki mevcut değişmiş olan varyantlara, örneğin Eris varyantına karşı etkinliği çok azaldı. Dünyada yeni aşılar geliştirildi. En yeni aşı bu ve eylül ayından itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa'da kullanım onayı aldı ve kullanılmaya başladı. Bir an önce bu aşının ülkemize gelmesini bekliyoruz" dedi.
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