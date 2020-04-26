Prof. Dr. Bülent Ertuğrul NTV'de son durumu değerlendirdi: Corona virüste, Türkiye hasta sayısında zirveyi gördü

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde geldiği noktayı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, NTV yayınında değerlendirdi. Durumun iyiye gittiğini söyleyen Ertuğrul, tedavi edilen hasta sayısı göz önüne alındığında, zirve noktanın görüldüğünü belirtti.

NTV 26.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 09:24

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