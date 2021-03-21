Prof. Dr. İsmail Balık: ‘‘Vaka sayısı bu hızda artarsa kapanma kararı alınabilir’’
Corona virüs salgınında günlük vaka sayısı 21 binin üzerine çıktı. Haftalık yayınlanan risk haritasında da birçok ilde yükseliş dikkat çekici... Vaka sayısı bir haftada Ankara'da yüzde 57, İstanbul'da yüzde 41 oranında arttı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. İsmail Balık ‘‘Mutant virüs açık havada bile bulaşabiliyor. Vaka sayısı bu hızda artarsa kapanma kararı alınabilir’’ dedi.
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NTV 21.03.2021 - 16:17| Son Güncelleme : 21.03.2021 - 17:35
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