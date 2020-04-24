Prof. Dr. Ovalı: Hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya geldik

Corona virüs aşısıyla ilgili tartışılan açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı ekibiyle birlikte bir aydır süren çalışmalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Aşıda hayvan deneylerinin yapılacağı noktaya gelindiğini söyledi.

NTV 24.04.2020 - 10:06 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 10:32

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER