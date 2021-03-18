Prof. Dr. Tükek: Üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Vaka sayısı 20 bini geçince vefat da artacak
Türkiye'de günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı. Bu sayı, 23 Aralık'tan bu yana en yüksek vaka sayısı... Test yaptıranların pozitif çıkma oranı da artıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vaka sayısının 20 bini geçmesi durumunda tablonun ağırlaşacağı konusunda uyardı ve ‘‘Şu an 3.dalgayı yaşıyoruz. Durmayacaktır, artmaya devam edecektir. Vaka sayısı 20 bini geçtikten sonra vefat oranlarında da maalesef artışlar olacaktır.’’ dedi. (Haber: Melike Şahin)
Abone ol
Paylaş
NTV 18.03.2021 - 15:14| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 15:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.