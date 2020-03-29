Psikologlardan online corona virüs terapisi

Corona virüs sadece hayatımız değil psikolojimizi de etkiledi. Artık çok daha kaygılıyız. Bu yüzden bazı belediyeler ve dernekler vatandaşın ruh sağlığını onatmak için online terapi hizmeti vermeye başladı. İşte ayrıntılar... (Haber: Sena Kiper Sıtacı Kamera: Muhammet Tarakçı, Star Haber)
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29.03.2020 - 07:44| Son Güncelleme : 29.03.2020 - 07:58
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