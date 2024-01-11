Ruh sağlığını sömürenlere dikkat!

Son dönemde özellikle ruh sağlığı konusunda sahtekarlıklar arttı. Sosyal medyada çok takipçi sahibi olmaları, kişilerin yetkin sanılmasına neden oluyor. Ruh sağlığı uzmanlığı olmayanlar, yaşam koçu, ilişki koçu gibi unvanlarla terapi yapabiliyorlar. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin konuya ilişkin uyarıları var. (Haber: Melike Şahin)
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