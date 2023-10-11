Ruhsal sorunlar arttı: Psikolojik tedavi ücreti zorluyor
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü idi. Bu yılki tema "Ruh sağlığı evrensel bir insan hakkıdır." Ancak bazen önyargıyla ya da damgalanma korkusuyula bazen de ekonomik nedenlerle ruh sağlığı desteğine erişim gittikçe zorlaşıyor. Psikolojik olarak zor durumda olanları bilim dışı yöntemlerle istismar edenler de var. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya)
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