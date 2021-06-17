Sabire hemşirenin aşı mesaisi: Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel
İzmir’de görevli hemşire Sabire Elen, bir günde 224 kişiyi aşıladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genç hemşireyi sosyal medya hesabında ’’Bu fedakarlık unutulmayacak’’ notuyla paylaştı. Sabire hemşire, ‘‘Aşıya aşırı derecede rağbet var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Emeklerimizin görülüyor olması çok güzel’’ dedi.
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NTV 17.06.2021 - 10:33| Son Güncelleme : 17.06.2021 - 10:42
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