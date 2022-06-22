Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekimlerle buluştu

Hekimler bir süredir sıkıntılarıyla gündemde. Taleplerini hem eylemlerle hem de sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya duyurmaya çalışıyorlar. Bakan Koca, kendisine ulaşan ve sosyal medyada aktif olarak sorunlarını dile getiren 50'den fazla hekimi Ankara'ya davet etti. Koca hekimlere bir sunum yaptı ve ardından onları dinledi. NTV Muhabiri Melike Şahin, 7 saat süren toplantının ayrıntılarını, katılımcı doktorlardan Serdar Durak ile konuştu.
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NTV Haber 22.06.2022 - 16:24| Son Güncelleme : 22.06.2022 - 16:28
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