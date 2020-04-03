Sağlık Bakanlığı vaka sorgulama klavuzunu değişirdi

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu bugün ilk kez video konferans yöntemi kullanarak toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenleyecek. Bakanlık, ayakta başvuran hastalar için vaka tanımını değiştirdi. Artık sadece öksürüğü olana da corona virüs testi yapılacak.

NTV 03.04.2020 - 16:22 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 17:50

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