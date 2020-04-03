Sağlık Bakanlığı vaka sorgulama klavuzunu değişirdi
Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu bugün ilk kez video konferans yöntemi kullanarak toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenleyecek. Bakanlık, ayakta başvuran hastalar için vaka tanımını değiştirdi. Artık sadece öksürüğü olana da corona virüs testi yapılacak.
Abone ol
Paylaş
NTV 03.04.2020 - 16:22| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 17:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.