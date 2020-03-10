Sağlık işlemlerinde mobil teknolojinin yeri nedir? (İstanbul'da Sağlık Teknolojileri Zirvesi)

Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi", bugün İstanbul'da başladı. NTV muhabiri Pınar İlik Üçer, Medtronic Bölge Başkanı Ayhan Öztürk ile mobil teknolojilerin sağlık işlemlerindeki yerini konuştu.

10.03.2020 - 15:58 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 16:20

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