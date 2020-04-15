Sağlık kahramanları böyle çalışıyor

Sağlık çalışanları corona virüsle mücadelenin en önemli kahramanları. Çoğunluğu haftalardır evlerine gitmiyor. Aralarında hayatını kaybedenler de oldu. Onlarcası da tedavi altında. Virüsle olan savaşı kazanacaklarından eminler.
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NTV 15.04.2020 - 14:26| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 14:44
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