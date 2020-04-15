Sağlık kahramanları böyle çalışıyor

Sağlık çalışanları corona virüsle mücadelenin en önemli kahramanları. Çoğunluğu haftalardır evlerine gitmiyor. Aralarında hayatını kaybedenler de oldu. Onlarcası da tedavi altında. Virüsle olan savaşı kazanacaklarından eminler.

NTV 15.04.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 14:44

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