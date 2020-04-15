Sağlıkçıya şiddetin cezası artıyor (Tüm partiler destek verdi)

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezalar, yarı oranında artırılacak. Bu cezaların ertelenmesi de söz konusu olmayacak. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı hazırlanan düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi parti destek verdi.

NTV 15.04.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 12:36

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