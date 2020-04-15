Sağlıkçıya şiddetin cezası artıyor (Tüm partiler destek verdi)
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezalar, yarı oranında artırılacak. Bu cezaların ertelenmesi de söz konusu olmayacak. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı hazırlanan düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi parti destek verdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.04.2020 - 12:08| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 12:36
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.