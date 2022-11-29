Saldırıya uğrayan doktor NTV’ye konuştu

10 gün önce koridorlarında sopalı kavga görüntülerine yer verdiğimiz Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yine bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi... Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Haği’nın burnunda ve yüzünde kırıklar var. Saldırgan gözaltında... 5 ay içinde 2. kez şiddete maruz kalan doktor, tayin istemeyi hatta mesleği bırakmayı düşünüyor. (Özel haber: Melike Şahin)
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