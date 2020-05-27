Salgın hastaneleri hizmete hazır

İstanbul'da yapımı devam eden iki salgın hastanesinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. İki hastane de açılış için gün sayıyor. 2 bin yatak kapasiteli hastaneler, tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip.

NTV 27.05.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:54

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