Salgın hastaneleri hizmete hazır

İstanbul'da yapımı devam eden iki salgın hastanesinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. İki hastane de açılış için gün sayıyor. 2 bin yatak kapasiteli hastaneler, tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip.
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NTV 27.05.2020 - 11:32| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:54
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