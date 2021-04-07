Salgında dikkat çeken uyarı: ‘‘Yeni dalgada zirve 70 bin olabilir’’
‘‘Sert önlemler alınmazsa Türkiye’de günlük vaka sayısı 70 bin seviyesini görebilir’’... Değerlendirme İngiltere, İspanya ve Portekiz’deki vaka artış durumuna göre Türkiye için öngörüde bulunan yazılım uzmanı Zeki Berk’e ait... Zeki Berk, eğer bu hızla giderse Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin aşılanmasının yani toplumsal bağışıklığa ulaşmanın 2022’nin mayıs ayında olabileceğini belirtiyor. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 07.04.2021 - 16:18| Son Güncelleme : 07.04.2021 - 16:38
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