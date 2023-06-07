SMA'da gen tedavisi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA konusundan sonra derece hassas olduklarını dile getirdi. Koca, gen tedavisinde hasta grubunun belirlendiğini ifade ederek "Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek." dedi.

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