Tansiyon hastaları risk altında

Coronavirüs genelde, 65 yaş üzerindeki vakalarda can alıyor. Ama daha erken yaşlarda da ölümcül olabiliyor... Risk grupları önemli bu noktada, en çok da tansiyon hastaları... Çünkü istatistiklere göre, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerın yüzde 69'u tansiyon hastası.
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NTV 03.04.2020 - 12:54| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 15:17
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