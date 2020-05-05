Telsiz maske virüsten korur mu? (Uzmanlar yanıtladı)

Maskelerle ilgili şikayetler artınca, yurtdışına maske ihracatı yapan firmaların, ihraç sayısı kadar hibe yapmaları şartına bağlı olarak, içeriye kalitesiz, dışarıya kaliteli maske verdikler iddia edildi. Sosyal medya üzerinden üreticilerle ilgili tartışma başlatan vatandaşlar, özellikle maskelerin telsiz olmasından şikayetçi. Bilim Kurulu üyelerine göre de maske telli olmalı. Ancak hiç takmamak yerine telsiz maske de takılabilir.

NTV 05.05.2020 - 09:20 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:42

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