Test hilesine suçüstü

Pek çok alanda PCR testinin zorunlu hale gelmesiyle, sahte testçiler ortaya çıktı. İnsanların sağlığını hiçe sayan dolandırıcılar, negatif sonuç için 500 lira istiyor. Örneği de sizin yerine başkasından alıyorlar. O dolandırıcılardan birine STAR Haber ulaştı, zanlıların sahte PCR testi pazarlığını kayda aldı.

NTV Haber 09.09.2021 - 23:53 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 00:00

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