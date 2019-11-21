Tüp bebekte kök hücre tedavisi milyonlara umut olabilir
Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin çocuk tüp bebek yöntemiyle dünyaya geliyor. Sağlık teknolojisi geliştikçe doğal yollarla çocuk sahibi olamayan aileler için umut artıyor. Bilim insanları, kök hücre yöntemiyle yumurta sayısının arttırılması üzerinde çalışıyor. İspanya'da yapılan çalışmalar başarılı sonuç verdi. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)
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