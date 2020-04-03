Türk doktorlardan virüse karşı plazma tedavisi (Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tedavi methodunu anlattı)

Türk bilim insanları virüse karşı etkili bir tedavi bulabilmek için çalışıyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibinin üzerinde çalıştığı plazma tedavisi için onay alındı. Ovalı, TÜBİTAK'ın düzenlediği ve Bakan Mustafa Varank'ın da katıldığı sanal konferansta çalışması hakkında bilgi verdi.

NTV 03.04.2020 - 09:47 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 11:26

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