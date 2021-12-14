Türk profesörden diyabet tedavisinde devrim niteliğinde keşif
Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabet tedavisi için devrim yaratabilecek bir bilimsel keşfe imza attı. Hotamışlıgil ve ekibi, ‘fabkin’ adını verdikleri hormonu bloke ederek, hem Tip-1 hem de Tip-2 diyabetli farelerde hastalığı ortadan kaldırmayı başardı. Prof. Hotamışlıgil, hormonun nasıl çalıştığını ve tedavide nasıl kullanılabileceğini NTV yayınında anlattı.
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