Türkiye onu Mavi Işık hastalığıyla tanıdı (Minik Poyraz babasının çabasıyla hayata tutundu)
Antalya'da Mavi Işık hastalığı teşhisi koyulan ve babasının onu yaşatmak için verdiği mücadeleyle tanınan Poyraz Ergün, bugün 5 yaşında. Zor günler onun için geride kaldı. Hastalığını atlatan Poyraz, artık akranları gibi anaokuluna gidiyor. (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)
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