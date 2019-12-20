Türkiye onu Mavi Işık hastalığıyla tanıdı (Minik Poyraz babasının çabasıyla hayata tutundu)

Antalya'da Mavi Işık hastalığı teşhisi koyulan ve babasının onu yaşatmak için verdiği mücadeleyle tanınan Poyraz Ergün, bugün 5 yaşında. Zor günler onun için geride kaldı. Hastalığını atlatan Poyraz, artık akranları gibi anaokuluna gidiyor. (Haber: Sibel Aksoy Kamera: Tanju İyidoğan, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER