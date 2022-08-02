Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye’de 5 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini, 4 hasta iyileşerek taburcu edildiğini, bir hastanın da izolasyonda olduğunu açıkladı. NTV yayınına katılan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Bşk. Prof.Dr.İsmail Balık, ‘‘Ortaya çıkan vakaların analizi yapıldığında çok büyük kısmının 40 yaş altı erkekler olduğu, bunların da çok önemli kısmının eşcinsel olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla solunum yoluyla kolayca bulaşıp hızlıca yayılacak bir virüs değil. Covid-19’daki gibi hızlı bir yayılım beklememiz söz konusu değil. Türkiye’de paniğe kapılmamız yanlış olur’’ dedi.