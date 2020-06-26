Türkiye'de nakil rahimle ilk doğum: Prof. Ömer Özkan NTV yayınında süreci anlattı
Antalya'da 9 yıl önce rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu. Profesör Ömer Özkan ve ekibi Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yaparak başarıya ulaştı. Profesör Ömer Özkan ile Profesör Özlenen Özkan, NTV Muhabiri Sibel Atasoy'un yayın konuğu oldu ve o süreci anlattı.
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26.06.2020 - 12:29| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 13:55
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