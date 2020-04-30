Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığı ilk hasta iyileşti
Corona virüsle mücadelede umut olan immün plazma tedavisi, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da Malatya'da bir hastaya uygulandı. O zamana kadar yoğun bakımda entübe durumda olan hasta, her geçen gün iyiye gitti. Sonunda solunum cihazından çıkarıldı.
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NTV 30.04.2020 - 13:53| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 15:03
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