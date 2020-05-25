Türkiye'de salgın nedeniyle son 24 saatte 32 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 oldu. Türkiye'nin virüsle mücadelesinde geldiği noktayı anlatan verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. "Güçlü tedbir" vurgusu yaptı.

NTV 25.05.2020 - 09:23 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 11:58

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