"Türkiye'ye 30 milyon Alman aşısı"

BioNTech firması CEO’su Uğur Şahin ‘‘Türkiye'ye Haziran ayında 30 milyona kadar aşı sevk etmek istiyoruz’’ dedi. Avrupa’nın en geç Ağustos ayında kitle bağışıklığına ulaşacağını söyledi. Şahin ayrıca aşının bağışıklık tepkisinin 6 ay sonra azalmaya başladığını ve 3’ncü doza ihtiyaç olacağını kaydetti. Şahin son günlerde çokca tartışılan aşı patentinin paylaşımı konusuna da değindi.

NTV 29.04.2021 - 09:33 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 09:49

DİĞER VİDEOLAR