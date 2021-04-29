"Türkiye'ye 30 milyon Alman aşısı"

BioNTech firması CEO’su Uğur Şahin ‘‘Türkiye'ye Haziran ayında 30 milyona kadar aşı sevk etmek istiyoruz’’ dedi. Avrupa’nın en geç Ağustos ayında kitle bağışıklığına ulaşacağını söyledi. Şahin ayrıca aşının bağışıklık tepkisinin 6 ay sonra azalmaya başladığını ve 3’ncü doza ihtiyaç olacağını kaydetti. Şahin son günlerde çokca tartışılan aşı patentinin paylaşımı konusuna da değindi.
Abone ol
Paylaş
NTV 29.04.2021 - 09:33| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 09:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.