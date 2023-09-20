Tutuklanan çocuk psikiyatristi güven sarstı: Uzmanlardan Salih Zoroğlu yorumu
Çocuk hastalarına, ilaç enjekte edip, ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanan Prof. Salih Zoroğlu vakası pek çok başlıkta tartışılıyor. Çocukların ve ailelerin ifadeleri, yaşananların psikiyatrist-hasta sınırlarını aştığını gösteriyor. Peki, hasta-psikiyatrist ilişkisinin sınırları ne? Bu ilişkide hekim ne yapabilir, ne talep edebilir, neyi yapamaz? Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, bu soruları yanıtladı. (Haber: Melike Şahin)
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