‘’Üçüncü dalganın zirve noktasındayız’’ (4 ay sonra 30 bin seviyesi aşıldı)
Corona virüs günlük vaka sayılarında, 4 ay sonra 30 bin seviyesi yeniden aşıldı. Tablo ürkütücü... Sadece bir haftada vaka sayıları yüzde 42 arttı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bşk. Prof.Dr. İsmail Balık, ‘‘Üçüncü dalganın zirve noktasındayız. Maskesini burnu dışarıda takan bir kişi, yaya gecidinde bile virüsü hızlıca bulaştırabiliyor. Özellikle belirti vermeden hastalığı geçiren kişiler virüsü hızlı yayıyor’’ dedi. Balık, yoğun bakımların yine zorlanmaya başladığına da dikkat çekti.
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NTV 28.03.2021 - 17:09| Son Güncelleme : 28.03.2021 - 17:31
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