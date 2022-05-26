Ugandalı ve Bosna Hersekli çiftler birbirlerinin eşlerine böbreklerini verdi

Ugandalı ve Bosna Hersekli iki aile, Türkiye’de gerçekleştirilen çapraz böbrek nakliyle yeniden hayata tutundu. Birbirlerinin eşlerine böbreklerini veren iki ailenin de sağlık durumu iyi. (Haber:Tuana Çiftçi Kamera:Cumhur Çatkaya)

Haberler - NTV 26.05.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 26.05.2022 - 10:28

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