Ugandalı ve Bosna Hersekli çiftler birbirlerinin eşlerine böbreklerini verdi
Ugandalı ve Bosna Hersekli iki aile, Türkiye’de gerçekleştirilen çapraz böbrek nakliyle yeniden hayata tutundu. Birbirlerinin eşlerine böbreklerini veren iki ailenin de sağlık durumu iyi. (Haber:Tuana Çiftçi Kamera:Cumhur Çatkaya)
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