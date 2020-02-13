Üniversite hastanesine 'özel sınıf' ("Öğretmenim elimi tut projesi")
İstanbul'da çocuklar için açılan "özel hastane sınıflarına" bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres bir vakıf üniversitesi hastanesi. Projeyle, lösemi, organ nakli gibi çeşitli nedenlerle uzun süre hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerinin devam etmesi sağlanıyor. Uzun süre tedavi gören çocukların eğitimlerinin aksamaması amaçlanıyor. (Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
13.02.2020 - 09:56| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 10:17
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