Uzmanlardan kızamık uyarısı: Corona virüsten 6 kat daha bulaşıcı
Bu yılın ilk iki ayında görülen kızamık vaka sayısı önceki 2 yılın toplamının neredeyse iki katı. Kızamık en bulaşıcı hastalıklardan biri. Üstelik virüsün tedavisi de yok. O nedenle korunmanın en önemli yolu aşı olmak. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuya ilişkin soruları yanıtladı. (Haber: Melike Şahin)
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Bebek Ve Çocuk Sağlığı
- Çocuk
- Hastalık
- Corona Virüs
- Kızamık