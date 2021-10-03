Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV canlı yayınına katıldı. Özlü, ‘Vaka sayıları neden düşmüyor?’, ‘Aşıların etkinliği ne kadar sürüyor?’ ve ‘Covid ilacı aşıya alternatif olur mu?’ sorularına yanıt verdi. Daha genç ve aşısız kişilerin hastalandığına dikkat çeken Özlü ‘‘Covid olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Covid’i kendilerine yakıştıramıyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor’’ dedi. Covid ilacı haberlerinin umut verici olduğunu söyleyen Özlü ‘‘İlacın ruhsat almasında şu ana kadar yapılan çalışmalar yeterli olmayabilir, göreceğiz’’ dedi. Özlü, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara 3. doz yapılması konusunda da kararın Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.
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NTV 03.10.2021 - 14:02| Son Güncelleme : 03.10.2021 - 14:17
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