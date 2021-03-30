Virüse ve salgına inanmayan komplo teorisyenlerine dikkat!
Salgın sürecinde bilim insanları virüse karşı bir çare bulmak için çabalarken komplo teorisyenleri de en az onlar kadar çalıştı. Ama aksi yönde... Kimi virüs diye bir şey yok diyor, kimi maskeyi, aşıyı reddediyor. Asılsız iddialarla toplumu yanlış yönlendirenler arasında ünlü isimler de var. Sağlık çalışanları komplo teorisyenlerine karşı herkesi dikkatli olmaya çağırıyor. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 30.03.2021 - 17:32| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 17:58
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