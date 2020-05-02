Virüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasını kurtardı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde görev yapan pandemi doktoru virüse yakalandı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Görevinin başına döner dönmez immün plazma bağışçısı oldu ve koronavirüs hastasını yeniden yaşama döndürdü.

NTV 02.05.2020 - 13:14 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 16:36

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