Yeni bir salgın mı geliyor? Bilim insanlarından "Hastalık X" uyarısı
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bilim insanları, "X" olarak adlandırılan hastalığın coronavirüsten çok daha tehlikeli olabileceğini söyledi. "Akıllarda yine yeni bir salgın mı geliyor?" sorusu oluştu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, NTV yayınında hem ''X'' virüsünü hem de viral enfeksiyonlarla ilgili değerlendirmelerini ve uyarılarını anlattı.
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