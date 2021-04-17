Yerli aşı gönüllüsü Bakan Varank aşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın, Yeni tip Coronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunu, Ankara Onkoloji Hastanesinde yaptırdı.

NTV Haber 17.04.2021 - 20:05 | Son Güncelleme : 17.04.2021 - 20:26

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