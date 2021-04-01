31 Mart itibariyle Türkiye’de corona virüs vaka sayısı 40 bine yaklaştı. Uzmanlara göre, salgında üçüncü dalganın içindeyiz ancak henüz zirve görülmedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Bülent Ertuğrul, hastalık yükünün kontrolsüz şekilde arttığına dikkat çekerek ‘‘İnsan hareketliği ve İngiltere varyantının hakim duruma geçmesi, artışın en önemli nedeni. Artış böyle devam ederse salgının önüne geçmek zor. Yüksek riskli illerde tam kapanmaya gidilmeli’’ dedi.
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NTV 01.04.2021 - 13:58| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 14:12
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