İlk Türk astronot Gezeravcı uzayda ne yapacak? İşte o deneylerden biri
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Gezeravcı, akciğer ve kalp hastalığının tespitine dair de bir deney yapacak. NTV ekibinden Melike Şahin, o projeyi geliştiren ekipten Yapay Zeka Uzmanı Dr. Oğuzhan Aydemir ile konuştu.
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