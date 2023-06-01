1 Haziran hava durumu: Birçok ile sel ve su baskını uyarısı (Hafta sonuna dikkat!)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından 14 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Ankara'nın en tehlikeli günü cumartesi, Ege'de ise en riskli gün yarın." dedi. Marmaris, Bodrum, İzmir, Manisa, Kütahya, Aydın, Balıkesir ve Bursa'da yarın şiddetli yağış beklendiğini ifade etti.
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