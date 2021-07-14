10 yaşındaki çocuğa AVM'de tekmeli saldırı

İstanbul Bakırköy’deki alışveriş merkezinde bir adam, yürüyen merdivende kendisine çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu dövdü. Saldırgan, tesadüfen olayın yaşandığı AVM’de bulunan ve dayak olayına tanık olan bir savcının talimatıyla gözaltına alındı. (Haber:Onur Aksoy Kamera:Hasan Kayıkçı)
Abone ol
Paylaş
NTV 14.07.2021 - 14:52| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 16:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.