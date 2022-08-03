12 yıllık Patiliköy kapanma riskiyle karşı karşıya
Ankara’da yüzlerce köpeğin barındığı 12 yıllık Patiliköy Bakımevi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya... Artan ilaç ve mama fiyatları nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlatan bakımevinin kurucusu Volkan Koç, ‘‘Çok fazla borcumuz birikti. Yardım edebilecek herkesten yardım bekliyoruz’’ dedi. (Haber:Erce Tiren Kamera:Ahmet Aldoğan)
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