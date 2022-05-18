13 kaçak avcıya 270 bin TL ceza kesildi

Tunceli’de yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlara kaçak avcılar da takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, kaçak avlanırken tespit edilen 173 kişiden 13’ünün fotokapan sayesinde yakanladığını söyledi. Yüz tanıma sistemiyle kimlikleri belirlenen 13 kaçak avcıya 270 bin TL ceza kesildi.

Haberler - İHA 18.05.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 18.05.2022 - 11:47

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