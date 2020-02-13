13 Şubat 2020 hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Cumartesi günü hemen hemen ülkenin büyük çoğunluğunda yağış bekleniyor. Beklenen yağışların özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
NTV Haber 13.02.2020 - 09:07| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 09:12
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